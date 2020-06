Alla Reggia l'arazzo 'Madonna del Divino Amore

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Arriva alla Reggia di Venaria la 'Madonna del Divino Amore o della Benedizione', l'arazzo cinquecentesco realizzato dalla manifattura di Bruxelles su cartone derivante da un'opera di Raffaello Sanzio e proveniente dal Museo Pontificio Santa Casa di Loreto. L'opera, sottoposta a un accurato lavoro del Centro Conservazione e Restauro 'La Venaria Reale', è allestita nella sacrestia della Cappella di Sant'Uberto e sarà visitabile gratuitamente nel percorso di visita della residenza sabauda fino al 6 settembre.

La presidente del Consorzio, Paola Zini, sottolinea "il valore sistemico di questa operazione, in linea con la rinnovata mission del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude che vede in Venaria, e nell'integrazione con le altissime competenze del Centro Conservazione e Restauro, un hub di studio, ricerca, alta formazione, conservazione, gestione e valorizzazione di beni culturali e del patrimonio Unesco".

L'esposizione, con cui la Reggia partecipa anche alle celebrazioni per i 500 anni della morte di Raffaello, è l'ultima tappa di un progetto nato dalla collaborazione tra la Fondazione Crc e il Centro, che ha visto l'arazzo già esposto al Museo della Ceramica di Mondovì. (ANSA).