Sarri "non massacriamoci e voltiamo pagina"

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - "Perdere un trofeo è pesante, dà delusione e amarezza. Però dobbiamo pensare alle prossime partite, al prossimo obiettivo". Maurizio Sarri chiede alla Juventus di voltar pagina dopo che la Coppa Italia è sfumata ai rigori. "E' inutile massacrarsi per una partita che non possiamo rigiocare - sottolinea l'allenatore bianconero a Sky Sport - Nell'immaginario collettivo queste sono partite importanti per il risultato, ma siamo in un post preparazione. Se avessimo fatto due prestazioni come contro Milan e Napoli ad agosto, diremmo di essere sulla strada giusta...". (ANSA).