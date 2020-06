Politecnico Torino, legame con Cina resta solido

di Amalia Angotti (ANSA) - TORINO, 21 GIU - Sono mille gli studenti cinesi iscritti al Politecnico di Torino, un quinto ai corsi di laurea di Architettura, gli altri a quelli di Ingegneria. Sono già più di duemila quelli che hanno conseguito il titolo.

L'epidemia da Covid-19 impedisce i contatti ravvicinati, ma il rapporto dell'ateneo con la Cina resta comunque solido. "Qualche giorno fa - spiega Michele Bonino, delegato del rettore per le Relazioni con la Cina - abbiamo organizzato il China Open Day, un evento on line per dare agli studenti informazioni pratiche, ma anche contenuti scientifici: i collegamenti sono stati quasi 800, un successo".

Il prossimo anno accademico non sarà facile: "è impossibile che i ragazzi cinesi arrivino nel primo semestre, si vedrà nel secondo. Noi offriremo a tutti la didattica on line per l'intero anno. In questi mesi ha funzionato bene. Nonostante il fuso orario molti studenti hanno seguito dalla Cina le lezioni in diretta, dimostrando grande capacità di adattamento. E comunque le lezioni sono registrate. Ora stanno iniziando gli esami. Ci sono programmi di doppia laurea, dove gli studenti seguono metà corsi in Italia e metà in Cina. Abbiamo lavorato con le università gemellate per mantenerli".

Per la prima volta quest'anno saranno effettuati i test on line per l'iscrizione al prossimo anno accademico. "In Cina ci sono problemi di rete - spiega Bonino - e così abbiamo pensato di fare i test in presenza il 21 luglio al liceo Senmiao di Pechino con una commissione del Politecnico da remoto, ma ora c'è il nuovo allarme e bisognerà vedere cosa fare. Se non fosse possibile fare il test in presenza si farà on line".

E dalla Cina in queste difficili settimane sono arrivati segnali di solidarietà. A marzo un'associazione di 320 ex studenti cinesi del Politecnico ha fatto una donazione di 20.000 mascherine. Sono consolidati anche i rapporti tra i docenti: lo stesso Bonino ha insegnato a Pechino e a Torino, due anni fa, è arrivato il visiting professor, che è anche capo del masterplan olimpico, Zhang Li della Tsinghua University, principale università partner accademico del Politecnico in Cina. (ANSA).