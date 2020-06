Esercito: Bersaglieri celebrano online 184 anni fondazione

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - Un raduno virtuale per festeggiare i 184 anni dei Bersaglieri. Si sono svolte così, grazie alla piattaforma e-learning della Scuola di Applicazione di Torino, le celebrazioni della Fondazione della Specialità che ha visto insieme online - distanti ma uniti - l'Associazione Nazionale Bersaglieri e gli Ufficiali Bersaglieri e frequentatori dei Corsi di Formazione di Base del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito.

Un modo inconsueto, per i Fanti Piumati, per ricordare la loro nascita anche grazie al suono dell'immancabile fanfara e alle Bandiere di Guerra del 1/o e del 11/esimo Reggimento Bersaglieri direttamente dall'Afghanistan. Alla celebrazione sono intervenuti il Decano della Specialità e Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, il Generale di Corpo d'Armata Luciano Portolano, il Comandante del Comando Forze Operative Nord, Generale di Corpo d'Armata Roberto Perretti, il Generale di Divisione Salvatore Cuoci, Comandante della Scuola, il Comandante dei Corsi, Generale di Brigata Antonio Pennino e il presidente dell'Associazione Nazionale Generale Ottavio Renzi. A concludere la giornata le note del 'Passo di Corsa' suonate dalla Fanfara della Anb di Bedizzole (Brescia). (ANSA).