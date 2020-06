Coronavirus: altri 138 guariti in Piemonte, oggi no vittime

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - In Piemonte il numero dei guariti dal Coronavrus cresce di altri 138 casi, portando il totale a 23711, mentre 1466 pazienti sono considerati in via di guarigione. E' quanto si legge nel bollettino quotidiano dell'Unità di crisi della Regione, che riporta altri 6 decessi - stesso numero di ieri - di cui nessuno registrato nella giornata di oggi.

All'elenco dei casi positivi se ne aggiungono 26 (di cui 20 asintomatici e 12 in Rsa) portando il dato complessivo a 31241.

I ricoverati in terapia intensiva sono 19, due in più rispetto a ieri, negli altri reparti 356, due in meno.

I tamponi diagnostici finora processati sono 390.209, di cui 214.655 risultati negativi. (ANSA).