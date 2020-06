Auto fuori strada, ferito conducente sbalzato dall'abitacolo

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - Incidente poco prima delle 5 del mattino sul raccordo della Torino-Pinerolo, nel territorio del comune di Scalenghe. Un 37enne originario di Luserna San Giovanni a bordo di una Toyota Land Cruiser è uscito di strada ed è stato sbalzato fuori dalla sua auto poco dopo l'uscita per Piscina. L'auto è rimasta in bilico sul guarda rail: il conducente è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Pinerolo. Sul posto la polizia stradale per accertamenti.

