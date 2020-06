Meteo, ultimi rovesci in montagna e 30 gradi in pianura

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - Lanticiclone si espande dalle Azzorre e regala al Piemonte, proprio in occasione del solstizio d'estate, le prime giornate davvero calde. La massima rilevata dalla stazione meteo di Arpa nel centro di Torino oggi è di 27.3 gradi, ma domani si raggiungeranno i 30, come pure in altre zone di pianura della regione. Precipitazioni quasi del tutto assenti, tranne che i deboli rovesci' possibili in montagna, sulle Alpi Cozie, Marittime e Liguri e sull'Appennino.

Arpa ha intanto pubblicato la relazione sul mese di maggio: anomalia di +1.8 nella temperatura media (13.9 gradi), +9% di precipitazioni, per una media di 143,2 millimetri di pioggia, (ANSA).