Festival delle Sagre di Asti annullato

(ANSA) - ASTI, 20 GIU - La 47/esima edizione del festival delle Sagre di Asti , in programma a settembre, non sarà realizzata. La conferma arriva da una lettera della Camera di commercio di Asti inviata alle pro loco.

"Il particolare momento di emergenza - si legge - non consente di garantire la salute e la sicurezza del pubblico, dei volontari delle pro loco, degli enti, dei partner, del personale e di tutti coloro che a vario titolo collaborano all'organizzazione di una manifestazione unica nel suo genere".

Per le altre manifestazioni del settembre astigiano, Douja d'Or e Palio, è in programma mercoledì un incontro in Provincia con al Regione. (ANSA).