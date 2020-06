Derubava anziani soli durante il lockdown, arrestata

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - Durante il lockdown derubava persone anziane che vivevano sole: una donna è stata arrestata dai carabinieri di Torino per furto aggravato. La ladra è entrata nell'abitazione di una 87enne a Bussoleno, nel torinese, per derubarla. Approfittando del periodo di emergenza sanitaria e della scarsa presenza di persone in strada, ha messo a segno il colpo sottraendo dalla casa 200 euro in contanti. La vittima, svegliata dal suo cane, ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono riusciti a identificare la ladra, arrestata ieri dai militari. Le indagini dell'Arma proseguono per verificare se la donna finita in manette sia responsabile anche di analoghi furti in abitazione ai danni di anziani avvenuti in Val Susa. (ANSA).