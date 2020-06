Mobilità in bici, oltre 10 milioni a città del Piemonte

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - Dieci milioni e 776 mila euro per la ciclomobilità in Piemonte. Queste le risorse per la progettazione e realizzazione di ciclovie urbane, ciclostazioni e di altri interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina assegnate ai centri urbani della regione dal Decreto proposto dalla Ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli e approvato in Conferenza Unificata.

Per il biennio 2020-2021 è previsto che alla Città Metropolitana di Torino vadano 4 milioni e 163 mila euro e al Comune capoluogo 4 milioni e 941 mila euro. A Novara e Alessandria vanno rispettivamente circa 370 mila e 330 mila euro, circa 270 mila al Comune di Asti, circa 190 mila euro alle Città di Cuneo e Vercelli, 182 mila euro a Biella e 126 mila a Verbania. Il provvedimento, in linea con il Decreto Rilancio che prevede incentivi per l'acquisto di biciclette e monopattini, attribuisce le risorse in base alla popolazione residente e utilizza come ulteriore criterio la premialità acquisita dagli Enti che hanno già adottato o approvato un Pums, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. (ANSA).