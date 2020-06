Marchioni Bocca confermata presidente Piccola Industria

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - Gabriella Marchioni Bocca è stata confermata presidente di Piccola Industria di Confindustria Piemonte per il biennio 2020-2022.

Marchioni Bocca, 56 anni, amministratore delegato della Lamebo con sede a Leinì (Torino), azienda metalmeccanica, maggior produttrice italiana di lame a spaccare per Concerie, Calzaturifici, Pellicceria e Lavorazione di materiali espansi, sintetici e sugherifici, bissa il precedente mandato 2018-2020.

Fanno parte del comitato di presidenza Alberto Biraghi, presidente di Piccola Industria di Confindustria Cuneo, Gianluca Giordano, delegato di Piccola Industria dell'Unione Industriale della Provincia di Asti, Tiziano Maino, past presidente di Piccola Industria di Confindustria Alessandria, Gisella Milani, past president di Piccola Industria di Confindustria Canavese e Nicolò Zumaglini, past president e attuale delegato di Piccola Industria dell'Unione Industriale Biellese.

Alla riunione elettiva ha partecipato l'assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Delegificazione e semplificazione dei percorsi amministrativi della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, "con il quale - spiega una nota - i componenti del Comitato Regionale Piccola Industria si sono confrontati sul tema della sburocratizzazione del sistema legislativo piemontese, di fondamentale importanza per le piccole e medie Imprese e per la ripresa economica nel post Covid-19". (ANSA).