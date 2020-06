Grandine devasta frutteti nel distretto del Saluzzese

(ANSA) - SALUZZO, 19 GIU - Una violenta grandinata si è abbattuta ieri sera sul Saluzzese. Rilevanti i danni al comparto agricolo, in particolare sui frutteti, dove la frutta è in piena maturazione. Le zone più colpite sono state quelle di Manta, Lagnasco, Verzuolo e Levaldigi.

"Nella maggior parte dei casi - commenta il direttore di Confagricoltura Piemonte, Ercole Zuccaro - il raccolto di quest'anno è completamente perduto: molti i rami spezzati, con il rischio di compromissione della produzione anche del prossimo anno. Anche per i frutteti meno danneggiati, vista l'avanzata fase fenologica delle piante, in molti casi già in pre-maturazione, la produzione di quest'anno è persa, almeno dal punto di vista qualitativo.I tecnici di Confagricoltura hanno già avviato la ricognizione dei danni, che oltre ai frutteti, orti e seminativi riguardano anche serre e impianti agricoli".

