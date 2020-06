Giù da casa in fiamme con madre, morta bimba 8 mesi

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - È morta oggi in ospedale Regina Margherita di Torino la piccola Mame, la bimba di 8 mesi precipitata dal balcone di casa, al terzo piano di via Rondissone, insieme alla madre una settimana fa. Le sue condizioni erano gravissime. La mamma, 34 anni, resta ricoverata al San Giovanni Bosco. Secondo la ricostruzione della polizia, la donna si è gettata con la piccola per fuggire a un incendio scoppiato nel vano dell'ascensore del palazzo, ma non si esclude, in base alle testimonianze, che stesse cercando di scavalcare il terrazzino per passare in quello accanto. (ANSA).