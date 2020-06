Feriti in incidente stradale, chiusa 4 ore provinciale 460

(ANSA) - IVREA, 19 GIU - Tre auto distrutte, quattro feriti e una bimba illesa, allacciata al seggiolino posteriore dell'auto dei nonni. E' il bilancio dell'incidente avvenuto nella tarda serata di ieri sulla ex statale 460, a Leini. Si sono scontrate, per cause in fase di accertamento, una Toyota Corolla, una Seat Altea e un'Audi A6. Quattro i feriti: due trasportati all'ospedale di Ciriè, uno al Cto e uno al Giovanni Bosco.

Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

I vigili del fuoco di Torino, Bosconero e Volpiano hanno lavorato per quasi due ore per estrarre tutti i feriti dalle lamiere. La dinamica dello schianto è al vaglio dei carabinieri di Leini. La 460 è rimasta chiusa per oltre quattro ore in entrambe le direzioni. (ANSA).