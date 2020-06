Fase 3: Gruppo Una, vacanze sicure in nostri hotel e resort

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - Accoglienza e sicurezza. Riaprono sotto questo binomio, dopo il periodo di lockdown, gli hotel e resort del Gruppo UNA, la più grande catena alberghiera italiana che grazie al protocollo UNAsafe, certificato da Dnv Gl, intende offrire ai suoi ospiti un pacchetto di servizi legati alla sicurezza, compreso il piano sanitario #AndràTuttoBeneInVacanza in collaborazione con UniSalute, l'assicurazione sanitaria del Gruppo Unipol. Dedicato al momento agli ospiti italiani, garantisce una serie di servizi in caso di positività al Covid-19 durante e dopo il soggiorno.

Il Protocollo ufficiale UNAsafe certifica le misure messe in atto per "un'esperienza di soggiorno non solo sicura, ma anche pulita, sanificata e garantita" attraverso tre aree di intervento: pulizia e implementazione dei presidi medico sanitari, garanzia di distanziamento fisico e sociale e pratiche comportamentali e di sicurezza. Al momento dell'arrivo, ad esempio, agli ospiti verrà offerto un kit di accoglienza gratuito in busta sanificata contenente mascherina e guanti monouso. Schermi in plexiglass permetteranno inoltre di effettuare il check-in sicurezza e le procedure online consentiranno operazioni di registrazione e pagamento più agevoli e sicure. (ANSA).