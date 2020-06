Fase 3: a Settimo lo sport si fa in parchi e aree all'aperto

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - Ripartono le attività sportive, all'aperto e in sicurezza, a Settimo Torinese. Sono una decina le associazioni che hanno partecipato al bando dell'amministrazione comunale per destinare gratis parchi e aree attrezzate agli allenamenti di diverse discipline, dal twirling alle arti marziali, dal basket alla ginnastica ritmica, dal jiu jitsu allo yoga.

"A Settimo abbiamo una ventina di parchi attrezzati tra grandi e piccoli, che rappresentano una straordinaria opportunità per fare attività fisica - osserva l'assessore comunale allo Sport, Daniele Volpatto -. Per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione delle associazioni del territorio porzioni di queste aree verdi o impianti polivalenti all'aperto per consentire di riprendere allenamenti e lezioni.

Per tutte quelle discipline che si svolgono normalmente al chiuso è un aiuto importante e infatti hanno risposto con entusiasmo all'iniziativa. Ma non si tratta solo di un aiuto alle associazioni ma anche e soprattutto per bambini e ragazzi che in questo modo hanno potuto riprendere gli allenamenti in luoghi più sicuri insieme ai propri compagni e allenatori" (ANSA).