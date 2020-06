'Carta del decennale' per docg Erbaluce Carema e Canavese

(ANSA) - CALUSO (TORINO), 19 GIU - Per celebrare il decimo anniversario della Docg dell'Erbaluce, il Consorzio per la Tutela e Valorizzazione dei vini Docg di Caluso e Doc di Carema e Canavese ha ideato la "Carta del Decennale". L'iniziativa riguarda la diffusione di un documento informativo rivolto al pubblico che racconta i vini della zona. Le copie della carta saranno distribuite nelle prossime settimane agli operatori del territorio, ristoranti, bar ed enoteche.

Ciascun documento contiene la mappatura e le descrizioni delle denominazioni canavesane e l'elenco delle cantine produttrici dell'Erbaluce nei 24 Comuni aderenti all'iniziativa.

Sono state realizzate due versioni anche in inglese e francese.

"In occasione dell'anniversario abbiamo voluto creare un prodotto che oltre ad essere uno strumento divulgativo, possa svolgere il ruolo di guida ai vini canavesani", sottolinea Caterina Andorno, presidente del consorzio. La carta è stata ideata anche come supporto ai gestori dei locali per illustrare in modo approfondito, snello e diretto le diverse denominazioni presenti in Canavese. (ANSA).