Al Musli e alla Fondazione Tancredi il premio Andersen

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - lI Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia e la Fondazione Tancredi di Barolo di Torino festeggeranno l'assegnazione del Premio Andersen 2020 con una settimana di apertura straordinaria. Dal 21 giugno ci sarà un allestimento di edizioni storiche e letture dedicate alle fiabe di Andersen, che si concluderà domenica 28 giugno con un momento di festa nel cortile di Palazzo Barolo. "L'assegnazione del premio - afferma Pompeo Vagliani, presidente della Fondazione Tancredi di Barolo - costituisce un importante riconoscimento, specie dopo questo periodo di difficoltà e un'ulteriore spinta a procedere nelle nostre attività".

La rassegna bibliografica di edizioni italiane ottocentesche, a cui la Fondazione ha dedicato già una mostra nel 2005 in occasione del bicentenario della nascita dell'autore, sarà allestita nella sala del Museo dedicata alla Tipografia Editrice Eredi Botta, che nel 1873 stampò proprio a Palazzo Barolo una rarissima edizione di alcune sue fiabe. Ogni visita guidata si concluderà con la lettura di alcune fiabe di Andersen.

Il premio, promosso dalla rivista mensile Andersen, è il più importante premio italiano assegnato ogni anno ai libri per ragazzi e ai loro autori, illustratori, editori e alle più interessanti realtà che promuovono la lettura e la cultura per l'infanzia ed è stato attribuito al Musli e alla Fondazione Tancredi di Barolo "per rappresentare un'eccellenza nazionale nel testimoniare storia e attualità della cultura per l'infanzia: grazie a collezioni importanti e uniche di materiali scolastici, di oggetti ludici e di volumi per bambini e ragazzi e attraverso iniziative e percorsi espositivi puntuali e moderni. Per l'impegno a custodire fondamentali patrimoni del passato valorizzandone sempre il portato per la ricerca presente e la riflessione futura". (ANSA).