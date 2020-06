Turismo: Festa del Maggiociondolo apre estate in Val Susa

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - La decima edizione della Festa del Maggiociondolo, in programma il 27 e 28 giugno a Cesana Torinese, apre il calendario degli eventi estivi in Alta Valle di Susa. La festa, organizzata da Pubbli&co, in collaborazione con il Comune e con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino, si svolge in onore di San Giovanni, patrono della cittadina, e si ispira alla tradizionale fiera di Cesana che si svolgeva in giugno e di cui si trovano riferimenti in pubblicazioni di fine Ottocento e inizio Novecento.

La seconda metà del mese di giugno è anche il periodo in cui in alta valle si può ammirare la fioritura del Maggiociondolo, pianta che, con i suoi rami coperti di fiori gialli sarà di ornamento a strade, rotonde, balconi e vetrine di Cesana.

La Festa del Maggiociondolo richiama tradizionalmente visitatori da tutto il Piemonte e dalla vicina Francia, attirati dai colori, dai sapori e dai profumi degli stand dei settori della floricoltura, del benessere, dell'artigianato e dell'arte popolare. Si terrà in via XXIV Maggio, lungo la Ripa e sarà in forma ridotta nei numeri degli espositori in rispetto alle norme anti Covid. (ANSA).