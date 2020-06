Tumori: Fondazione Piemontese Ricerca Cancro compie 34 anni

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro compie 34 anni. Nata il 19 giugno 1986, con i fondi raccolti ha realizzato l'Istituto di Candiolo, primo e unico IRCCS in Piemonte, centro oncologico di ricerca e cura all'avanguardia, riconosciuto a livello internazionale. Un lungo cammino percorso insieme a tre milioni di sostenitori tra privati, associazioni, fondazioni, imprese e istituzioni. "Senza di loro non avremmo potuto realizzare quello che sembrava solo un sogno", sottolinea il Presidente della Fondazione, Allegra Agnelli.

"Le donazioni di cittadini, enti, aziende, istituzioni - aggiunge Allegra Agnelli - sono la prova concreta di una fiducia che anche oggi ci ha permesso di affrontare un momento difficile come l'emergenza per il Covid 19, un nemico in più per i nostri pazienti". Durante la pandemia sono stati realizzati nuovi reparti per ospitare malati oncologici provenienti da altri ospedali. Al sistema sanitario regionale, inoltre, è stato messo a disposizione un laboratorio per l'analisi dei tamponi utili a individuare il Covid 19, grazie anche al contributo di Intesa Sanpaolo. Sono inoltre state attivate teleconsulenze per pazienti oncologici Covid 19 ed è stato approntato un servizio domiciliare per i pazienti che effettuano terapie oncologiche orali di mantenimento.

"Vogliamo curare sempre più persone e sempre meglio - conclude Allegra Agnelli - Proprio contando sul sostegno dei nostri donatori, siamo pronti alle sfide del futuro, realizzando nuovi spazi destinati alla clinica, alla ricerca e ad attività di formazione di figure professionali altamente specializzate".

