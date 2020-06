Piemonte si candida a Regione Europea dello Sport 2022

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - "Il Piemonte è pronto a essere la prima regione italiana a diventare Regione Europea dello Sport 2022. Sosteniamo da subito la candidatura". Ad annunciarlo l'assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca, secondo cui lo sport piemontese, "dopo il blocco forzato dovuto al virus, vuole ripartire e vuole farlo gettando lo sguardo a livello internazionale. Abbiamo potenzialità incredibili e crediamo che le nostre montagne e le nostre competenze in materia di sport possano essere un motore importante di turismo e sviluppo economico".

In caso di vittoria il Piemonte avrebbe il compito di organizzare eventi con al centro temi importanti per i cittadini come attività fisica, sport inclusivo, educazione alimentare e sport come momento di aggregazione e superamento delle barriere fisiche e sociali. Enti promotori della candidatura Aces Europe e Msp Italia, il cui presidente, Gian Francesco Lupattelli, ricorda come Torino sia stata "un'ottima Capitale dello Sport nel 2015 e quindi abbiamo ritenuto che il Piemonte fosse la regione migliore per una candidatura così importante che potrà essere un motore attrattivo per il turismo". (ANSA).