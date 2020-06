Nasce Torino Photo Tales, piattaforma online fotografia

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - Nasce Torino Photo Tales, un percorso di narrazione virtuale che raccoglie, in una piattaforma online, una vetrina dedicata alla creatività dell'immagine, con la presentazione di opere fotografiche di grandi maestri e giovani emergenti, corredate da video interviste a gallerie, musei, istituzioni culturali, editori, collezionisti, artisti e appassionati. Torino Photo Tales vuole stimolare l'interazione tra galleristi, collezionisti e appassionati; non abbiamo infatti dimenticato l'importanza di un luogo di incontro e scambio, ecco perché, per i primi quattro giorni (25-28 giugno 2020), dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19, i visitatori avranno la possibilità di comunicare live con il gallerista, attraverso una chat dedicata, intuitiva e diretta.Dal 1 ottobre Torino Photo Tales proseguirà, sempre on line, con l'apporto di numerosi contributi esterni, attraverso interviste a musei, curatori, gallerie, editori, collezionisti.

"L'emergenza Coronavirus - racconta Roberto Casiraghi, ideatore di The Phair insieme a Paola Rampini - ci ha stimolato a lavorare a nuove idee, sviluppando una delle funzioni della Fiera, il sostegno del sistema artistico territoriale e soprattutto la valorizzazione delle gallerie d'arte che dedicano particolare attenzione a progetti artistici legati al tema dell'immagine. Abbiamo ridefinito i luoghi di confronto tra i protagonisti del sistema dell'arte, con l'obiettivo di rendere la proposta culturale il più esaustiva possibile per collezionisti, appassionati e per tutte le tipologie di pubblico che seguono il panorama artistico italiano". (ANSA).