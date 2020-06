Investito da un'auto, tasso salvato da Centro animali

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - Investito da un'auto, è stato salvato dai tecnici faunistici del Centro Animali Non Convenzionali di Grugliasco. Protagonista della brutta avventura un tasso maschio di 9 chili che è stato recuperato la notte scorsa a Giaveno, nel torinese, e si trova ora in prognosi riservata a causa di numerose ferite, una frattura dell'arco costale, contusioni polmonari e lesioni agli arti anteriori.

Il salvataggio dell'animale, affidato ora alle cure dei sanitari del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Torino, rientra tra gli interventi previsti dalla convenzione attivata dalla Città Metropolitana, che vede l'impegno diretto della Struttura didattica speciale Veterinaria dell'ateneo, per il recupero in campo della fauna selvatica, degli ungulati, dei carnivori, dei rapaci diurni e notturni e degli ofidi feriti. Il servizio 'Salviamoli insieme on the road registra ogni anno interventi su oltre 3 mila animali selvatici ed è svolto dal Canc per conto della Città Metropolitana, che ha scelto questa soluzione a causa della impossibilità di assumere personale dedicato, trattandosi di una funzione delegata dalla Regione Piemonte. (ANSA).