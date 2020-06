Familiari degli operai morti hanno incontrato pg di Torino

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - "Ci vergogniamo dell'Italia e ci vergogniamo della Germania, non possono zittirci dicendo che ce l'hanno messa tutta perché non è vero". Così Rosina Platì, mamma di una delle vittime del rogo della Thyssenkrupp a Torino nel 2007 commenta, davanti al tribunale, la notizia che per i manager tedeschi è stata concessa la semilibertà.

I famigliari delle 7 vittime hanno incontrato il procuratore generale di Torino. "Quando hanno concesso l'estradizione dovevano farsi assicurare che sarebbero andati in carcere invece no - aggiunge Platì - Questa non è una condanna, è l'ennesima presa in giro da parte di tutti". (ANSA).