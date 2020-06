Coppa Italia: Mario Rui squalificato per un turno

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Il Giudice sportivo della Lega di Serie A, Alessandro Zampone, in relazione ai provvedimenti disciplinari adottati nel corso della finale di Coppa Italia disputata ieri sera a Roma fra Napoli e Juventus, ha squalificato per un turno Mario Rui. Il giocatore del Napoli ieri sera è stato ammonito dall'arbitro Doveri per comportamento scorretto. Mario Rui era già diffidato e dunque è scattata la squalifica. Ammoniti, invece (1/a sanzione), Bonucci e Dybala.

(ANSA).