Torna Musica in quota, concerti sulle montagne del Vco

(ANSA) - TORINO, 17 GIU - Torna Musica in quota, la rassegna che propone concerti sulle montagne del Verbano Cusio Ossola. Dal 28 giugno al 6 settembre sono nove gli appuntamenti: tra le esibizioni più attese quella di Paolo Fresu e Ramberto Ciammarughi in una cava di pietra.

Musica in quota inizia domenica 28 giugno e termina domenica 6 settembre: un viaggio che parte da una balconata affacciata sul Monte Rosa, al Rifugio Scarteboden, per passare domenica 12 luglio in Valle Antigorio, all'Alpe Bee; a luglio appuntamento anche alla Cava di Oira, a Crevoladossola, mentre domenica 2 agosto si sale al Monte Zuoli, sul Lago d'Orta; il 5 agosto il festival raggiunge la vetta più alta, il Rifugio Somma Lombardo, nell'incantevole scenario della Diga del Sabbione in alta Valle Formazza e poi resta in Valle Formazza, sabato 8 agosto al Passo San Giacomo, a oltre 2.300 metri di altitudine. A Ferragosto concerto nel Cusio, a Campello Monti, e sabato 22 agosto la Valle Antrona, all'Alpe Zii. Gran finale, domenica 6 settembre, nella conca dell'Alpe Solcio, in valle Divedro. (ANSA).