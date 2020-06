Tennis: Sonego 'pronto per Assoluti, ma sogno le Atp Finals'

(ANSA) - TORINO, 17 GIU - "Mi sento pronto per gareggiare, il lockdown mi è servito per curare il polso e ora sto bene: dovrò dare tutto e lottare, mi mancherà un po' il ritmo partita e la prima sarà la più difficile, ma sono consapevole di poter vincere". Lorenzo Sonego si presenta come testa di serie numero uno ai Campionati Italiani Assoluti di tennis, al via sabato 20 giugno al Tennis Club Todi.

"E' stato bellissimo tornare qui, mi sembra di essere a casa ed è una delle strutture più belle d'Italia per fare tennis" continua Sonego, che si allena al Circolo della Stampa Sporting di Torino. Il sogno sono le Atp Finals, che dal 2021 si svolgeranno proprio a Torino. Proprio in queste ore per il tennista è arrivata la nomina ad 'Ambasciatore nel mondo delle eccellenze del territorio torinese' da parte della sindaca, Chiara Appendino. "Sono onorato, non è da tutti - commenta il tennista classe 1995 - e ammetto di avere un ottimo rapporto con la prima cittadina: è un'appassionata di questo sport, ci teniamo spesso in contatto. Ha lavorato per migliorare la città, Torino è stupenda e non la cambierei con nessuna".

Al suo fianco, Sonego avrà come sempre l'allenatore Gipo Arbino. "Si era presentato come un ragazzo gracile che giocava a calcio nel Toro, negli anni è cresciuto e ha lottato molto: ora ha migliorato i punti deboli e potenziato quelli forti, lo vedo bene e pronto per gareggiare" ha detto il suo coach. (ANSA).