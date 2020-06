Salvato da protezione civile, canarino è gioiello solidale

(ANSA) - ALESSANDRIA, 17 GIU - Grazie all'idea del casalese Franco Guaschino, il canarino salvato dalla Protezione Civile nei primi giorni dell'emergenza Covid-19 - Edoardo, il proprietario, è stata la seconda vittima in città - diventerà un monile che aiuterà la raccolta fondi del Comune. In base all'accordo di collaborazione tra Palazzo San Giorgio e la ditta con sede a Valenza saranno realizzati gioielli in argento e smalto dalla forma di canarino. Sarà l'emblema del progetto 'Casale spicca il volo - I love Casale'. Disponibili da venerdì 19 giugno pomeriggio sul sito www.monferratodelivery.it. (ANSA).