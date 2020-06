Grifone ferito, fisioterapia per farlo tornare a volare

(ANSA) - TORINO, 17 GIU - Fisioterapia per tornare a volare.

E' quella grazie alla quale stanno migliorando le condizioni di Godric, il grifone ferito a un'ala recuperato un paio di giorni fa a Torre Pellice (Torino) dai carabinieri forestali e affidato alle cure del Centro Animali Non Convenzionali di Grugliasco, dove in questo momento viene sottoposto a sedute di fisioterapia passiva.

Quando è stato notato da due passanti, il volatile appariva stremato, denutrito e disidratato e le radiografie eseguite successivamente al Canc hanno evidenziato la presenza nell'ala sinistra di alcuni pallini da fucile. L'animale, che è risultato essere privo di anello di riconoscimento e microchip per i piani di ripopolamento, è subito stato trasportato al centro nell'ambito delle attività previste da una convenzione attivata dalla Città Metropolitana di Torino, che vede l'impegno diretto della Struttura didattica speciale Veterinaria dell'Università di Torino. Le sue condizioni stanno migliorando ma al momento non si fanno ancora ipotesi sulle tempistiche per una sua totale guarigione e reinserimento in natura. (ANSA).