Blatte nella gastronomia abusiva, 25 mila euro di multa

(ANSA) - TORINO, 17 GIU - Multa da 25 mila euro per il proprietario di una gastronomia abusiva di Torino, situata in via Calvo. A scoprire le irregolarità nel locale sono stati gli agenti della municipale durante un controllo effettuato insieme al personale del Commissariato Barriera Nizza e dell'Asl To1.

Il titolare, un 41enne di nazionalità italiana, è stato multato per numerose violazioni in materia amministrativa e per le precarie condizioni igieniche riscontrate nel locale, dove sono state trovate anche blatte vive e morte. Sono stati sequestrati quasi 29 chili di alimenti e l'esercizio commerciale è stato chiuso. Il personale dell'Asl ha anche riscontrato una fuga di gas dell'impianto presente nel locale. Sono ancora in corso accertamenti relativi a presunte irregolarità edilizie su un laboratorio presente nel cortile. (ANSA).