Baite e chalet svaligiati, denunciato ladro seriale

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 17 GIU - Per i suoi colpi prediligeva baite e chalet che durante il lockdown per il Coronavirus sono rimasti incustoditi: i carabinieri di Domodossola hanno denunciato per furto un 48enne di origine polacca che aveva 'visitato' alcune baite a Formazza e Premia, in valle Antigorio-Formazza (una laterale dell'Ossola), rubando quello che trovava e lasciando gli ambienti in disordine. I militari hanno anche recuperato la refurtiva, consistente in libri, oggetti personali, francobolli da collezione e vestiti. (ANSA).