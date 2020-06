Appendino, San Giovanni sarà simbolo unità nazionale

(ANSA) - TORINO, 17 GIU - Un San Giovanni a tre come "occasione per fare squadra, dare un segnale di forte unità nazionale, di voglia di essere uniti e compatti e di affrontare una sfida insieme, di senso di comunità e collaborazione istituzionale di cui c'è bisogno in questo momento". Così la sindaca di Torino Chiara Appendino commenta la decisione di celebrare quest'anno la festa del santo patrono insieme alle città di Genova e Firenze con una modalità nuova, dunque, e non solo per quanto riguarda il format delle celebrazioni che terranno contro delle restrizioni imposte dall'emergenza Covid-19.

'San Giovanni x 3' proporrà infatti una serie di eventi dai luoghi simbolo delle tre città in diretta tv su Rai e in streaming su Rai Play e su una piattaforma digitale creata ad hoc. Per l'occasione anche gli arcivescovi delle tre città si uniranno in un gesto comune, una lettera di auguri redatta insieme. "Questo San Giovanni - ribadisce Appendino - ha una forte valenza simbolica in momento così complesso e abbiamo cercato di trasformare quelli che potevano essere dei limiti in opportunità e costruito un nuovo modello di condivisione e comunicazione proseguendo anche il nostro percorso di innovazione, con 200 droni che voleranno nella Mole, abbinata alla tradizione". (ANSA).