Turismo: Bardonecchia, Erice e Polignano comuni 'Covid free'

(ANSA) - TORINO, 15 GIU - Bardonecchia (Torino), Erice (Trapani) e Polignano (Bari) diventano 'Covid Free' grazie al protocollo d'intesa con GAe Engineering, che opera in Italia nella sicurezza di grandi eventi, importanti complessi edilizi ed edifici di tutto il mondo. Fondata a Torino nel 2009 da Giuseppe Gaspare Amaro, la società ha sede anche a Milano, Roma e Catania.

"Attraverso un programma di calcolo - spiega Amaro - simuliamo il movimento dei flussi basandoci su dati storici relativi ai transiti, quindi analizziamo la distanza di sicurezza per ogni persona, turisti e cittadini, necessaria per arginare possibili contagi. I risultati consentono di visualizzare una proiezione dei movimenti 'post covid' e definire il protocollo di comportamento individuale. Si tratta di gestire lo spazio in manieri diversa".

GAe Engineering ha anche ideato un sistema di certificazione che prevede l'attribuzione di un punteggio sulla base delle misure adottate per la riduzione del rischio anti-contagio.

La società è pronta a declinare i protocolli anche in contesti culturali, sportivi e metropolitani. GAe Engineering infatti ha predisposto piani di sicurezza per eventi, come il Giro d'Italia e il Carnevale di Venezia, per grandi cantieri e per spazi ad alta densità di utenti, come stazioni ferroviarie, stadi, grandi edifici, fra cui ad esempio il grattacielo di Intesa San Paolo a Torino. (ANSA).