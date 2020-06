Si stacca da rimorchio, canoa travolge donna su marciapiede

(ANSA) - IVREA, 15 GIU - Incidente dalla dinamica quantomeno inusuale, questa mattina in via Cascinette a Ivrea. Una donna di 48 anni, residente in città, che stava camminando sul marciapiede è stata investita da una canoa. L'imbarcazione, per cause in fase di accertamento, si è staccata dal rimorchio di un furgone in transito e, cadendo sul lato della strada, ha travolto la donna.

La 48enne ha sbattuto violentemente il capo al suolo. E' stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale di Ivrea. Il conducente del furgone si è subito fermato a prestare aiuto alla donna ferita. La dinamica dell'accaduto è al vaglio degli agenti della polizia locale. (ANSA).