Restituiti cellulari rubati ad Asl To4,denunciate 13 persone

(ANSA) - IVREA, 15 GIU - La polizia di Ivrea ha denunciato tredici persone, di cui dieci italiani, per ricettazione. I tredici sono stati trovati in possesso di dodici telefoni cellulari rubati a febbraio negli uffici dell'Asl To4 di Ivrea.

Risalendo ai codici Imei degli apparecchi, gli agenti del commissariato hanno recuperato dodici dei 21 telefoni rubati.

Erano stati acquistati sul mercato parallelo da eporediesi ignari che potessero essere telefoni rubati. Sono in corso le indagini per risalire all'autore dei furti.

Gli apparecchi sono stati rubati da un armadietto nella sede Asl di via Aldisio. (ANSA).