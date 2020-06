Il Castello di Moncalieri s'illumina col Tricolore

(ANSA) - TORINO, 15 GIU - Un fascio di luci ha illuminato col Tricolore il Castello di Moncalieri, sede del primo Reggimento Carabinieri 'Piemonte', per celebrare l'impegno di istituzioni, medici, volontari e cittadini durante l'emergenza Coronavirus.

"Moncalieri riparte dalla sua storia - commenta il sindaco Paolo Montagna -. Illuminiamo con il Tricolore il Castello Reale, simbolo della nostra città, perché siamo orgogliosi di essere moncalieresi e di essere italiani. Pensiamo ai nostri concittadini che non sono più con noi, alle loro famiglie.

Rendiamo omaggio a chi durante questa emergenza ha dato il suo contributo a favore della Comunità. Lanciamo, tutti insieme, un messaggio di speranza", conclude il primo cittadino, che ringrazia il "primo Reggimento Carabinieri 'Piemonte' e il colonnello Stefano Russo per aver immaginato insieme a noi questa iniziativa". (ANSA).