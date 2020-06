Ds Torino 'rinnovi? Ora bisogna fare, non chiedere'

(ANSA) - TORINO, 15 GIU - "Abbiamo alcuni elementi della rosa in scadenza di contratto, ma non è questo il momento per parlare: ora bisogna fare e dimostrare, non chiedere": così il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ai microfoni di Sky Sport.

"Ho parlato con De Silvestri e Ansaldi, entrambi sono importanti dal punto di vista qualitativo e professionale e lo hanno fatto vedere in questi anni in granata - ha dichiarato il dirigente granata - e abbiamo a cuore le loro sorti. Per ora aspettiamo di capire le linee guida dalla Federazioni per queste situazioni così particolari".

"Essere allenatore del Torino è una grande possibilità: siamo tutti in discussione, dobbiamo guadagnarci il futuro in questa società", ha concluso Vagnati a proposito del futuro di Moreno Longo, il cui contratto scade il 30 giugno. (ANSA).