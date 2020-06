Coronavirus: Fondo Musy dona a detenuti kit contro contagio

(ANSA) - TORINO, 15 GIU - Il Fondo Alberto e Angelica Musy ha consegnato al carcere torinese Lorusso e Cutugno una fornitura di 1.300 kit contro il contagio da Covid-19. Obiettivo, "rispondere a una delle tante necessità che l'emergenza Coronavirus ha prodotto all'interno del carcere", in attesa di poter riprendere la tradizionale attività in favore dei detenuti-studenti del polo universitario nel carcere, sospesa per la la necessità di non uscire dalla struttura.

Il kit è composto da 3 mascherine lavabili e una sacca per il bucato fatta di rete e dotata di zip, che permette il lavaggio degli indumenti di ciascun detenuto mantenendoli separati da quelli degli altri, in modo da agevolarne la raccolta e riconsegna. Il materiale è stato realizzato dalle donne detenute ed ex-detenute che lavorano nelle Cooperative Sociali Patchanka e Impatto Zero attive.

"La pandemia - sottolinea Angelica Musy - non ha risparmiato gli istituti penitenziari e ne ha stravolto le abitudini, i protocolli di sicurezza, l'organizzazione. Noi abbiamo provato a fare qualcosa per alleviare qualche difficoltà. Anche ai nostri sostenitori rivolgiamo l'invito a continuare ad aiutarci a dare un senso concreto alle parole riabilitazione e dignità dei detenuti".

"Il difficilissimo momento che abbiamo vissuto - aggiunge il direttore del carcere, Domenico Minervini - è stato superato anche grazie alle donazioni che abbiamo avuto, frutto della sempre presente sensibilità della comunità torinese. La donazione del Fondo Musy è un mirabile esempio di cittadinanza attiva". (ANSA).