Alessandria, nuovi taxi ibrido-elettrici in servizi

(ANSA) - ALESSANDRIA, 15 GIU - Tre nuovi taxi ibrido-elettrici per l'attività post lockdown ad Alessandria, segno per l'amministrazione comunale di una nuova sensibilità green e di un rinnovato spirito imprenditoriale che porterà benefici a tutta la comunità.

"Se tre possono sembrare pochi - sottolineano il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e l'assessore Mattia Roggero - la loro presenza e il loro utilizzo da parte degli utenti rappresenterà un importante messaggio che merita di essere sempre di più diffuso ed emulato, per diventare un elemento distintivo del 'muoversi' in città. Senza dimenticare i tanti tassisti che hanno deciso di offrire gratuitamente il servizio al personale medico-infermieristico da e verso l'Ospedale Civile e il Covid-Hospital durante le settimane di massima emergenza sanitaria. Anche questo è stato un segnale luminoso della vitalità e sensibilità non solo imprenditoriale, ma anche solidaristica e civica dei tassisti". (ANSA).