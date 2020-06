Incidenti stradali: auto giù da ponte, feriti nonno e nipote

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Un'auto è caduta da un ponte a Lemie, nel torinese: feriti un 73enne e una bambina di 7 anni. I due, nonno e nipote, sono trasportati con l'elisoccorso del 118 al Cto di Torino per i traumi subiti ma non sarebberi in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso. Dai primi accertamenti sembra si tratti di un incidente autonomo: l'auto è uscita di strada ribaltandosi.

