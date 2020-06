A 70 anni denunciato per furto in una ferramenta

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 14 GIU - Denunciato a 70 anni per il furto in una ferramenta: è successo a Casale Monferrato (Alessandria). L'uomo è stato rintracciato in una zona di campagna dai carabinieri, che avevano cominciato la perlustrazione perché nel negozio era scattato l'allarme. La refurtiva (puntelli a piastra in acciaio per impalcatura e una matassa di guaina corrugata flessibile in pvc per impianti elettrici industriali per un valore complessivo di 250 euro) stava per essere caricata su un furgone. Il settantenne ha detto ai militari che stava cercando un cane. (ANSA).