Torino: guasto in metropolitana, stop circolazione per 2 ore

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - E' rimasta ferma la metropolitana di Trino questa mattina per oltre 2 ore. A bloccarsi è stato un treno che non stava trasportando passeggeri. Il guasto ha imposto lo stop alla circolazione tra le 8.45 e le 11.10 nella tratta compresa tra le stazioni Bernini e Torino Porta Nuova, in entrambe le direzioni.

La circolazione è tornata regolare. (ANSA).