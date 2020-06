Tav: dimostrazione No Tav davanti cantiere Valle Susa

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Una dimostrazione dei No Tav si è svolta ieri sera in Valle di Susa, dove un gruppo di attivisti e simpatizzanti si è ritrovato a Chiomonte (Torino) per dare vita a una "battitura" della cancellata che protegge l'area del cantiere.

"Dopo i mesi del lockdown - si legge in un testo pubblicato su internet - il movimento ricomincia a rodare la quotidianità di lotta in vista dell'estate". (ANSA).