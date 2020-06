Juve: Buffon, uniti si superano gli ostacoli

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - "Uniti si superano gli ostacoli!".

Il veterano Buffon, in campo ieri sera contro il Milan, festeggia l'ennesimo traguardo della sua carriera, la conquista della finale di Coppa Italia, con un messaggio social che probabilmente va oltre il calcio. Nel post il portiere bianconero pubblica l'immagine di tre bambini a bordo piscina con le maglie e i numeri di Bentancur, Cristiano Ronaldo - il più piccolo, in centro - e Dybala.

Più lunga, e rivolta ai tifosi costretti a stare a casa, la riflessione di Bernardeschi, entrato nel secondo tempo al posto di Douglas Costa: "Tornare a giocare nel nostro stadio vuoto, silenzioso, senza il vostro calore, dopo mesi surreali non è stato facile, ma è solo l'inizio e adesso il pensiero va dritto alla finale". (ANSA).