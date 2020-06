Giù da casa in fiamme: prognosi riservata per madre e figlia

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Restano gravi le condizioni della donna e della figlia di 8 mesi che ieri sono precipitate dal balcone del terzo piano di una palazzina via Rondissone a Torino, nel corso di un incendio.

Sene Ndolle, 34 anni, è ancora ricoverata in terapia intensiva all'ospedale San Giovanni Bosco, intubata e ventilata meccanicamente. La piccola Mame è ha subito ieri un intervento neurochirurgico all'ospedale infantile Regina Margherita per una grave lesione cerebrale. Per entrambe la prognosi è riservata.

