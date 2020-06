Calcio: gioia social per la Juve, tutti a Roma per la coppa

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Per la prima vittoria e i primi gol post-Covid bisognerà aspettare ancora. Intanto, però, la Juventus ha conquistato l'obiettivo: centrata la finale di coppa Italia. Questa sera si attende l'avversaria che uscirà da Napoli-Inter.

E' bastato lo 0-0 contro il Milan, sui social è subito scoppiata la festa: "Tutte le strade portano... a Roma!" scrive Paulo Dybala su Instagram, seguito da tantissimi compagni. "Dopo 3 mesi siamo tornati a fare quello che più amiamo, giocare a calcio. Nella speranza di aver regalato un sorriso a tutti quanti nonostante il recente passato ci godiamo il passaggio alla finale dedicandolo a tutti quelli che da casa hanno tifato e gioito insieme a Noi" il pensiero di Leonardo Bonucci, che si unisce a Daniele Rugani, Gigi Buffon, Blaise Matuidi e Rodrigo Bentancur.

Non poteva mancare il messaggio di Cristiano Ronaldo: "La ripartenza è stata diversa, ma abbiamo raggiunto il nostro risultato. Roma, eccoci" ha scritto il portoghese, che ora dovrà cancellare la delusione per il rigore sbagliato e pensare al riscatto personale già nella finalissima di mercoledì prossimo.

(ANSA).