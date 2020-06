Cade in canale e rischia morire, salvato cucciolo capriolo

(ANSA) - IVREA, 13 GIU - Sotto la pioggia battente i vigili del fuoco di Castellamonte, oggi pomeriggio, hanno salvato un cucciolo di capriolo finito nelle acque di un canale a Pont Canavese.

Caduto da una riva, il piccolo non è stato più in grado di risalire e stava annaspando in acqua. Alcuni residenti di via Montiglio lo hanno notato e hanno subito chiamato il 112. I vigili del fuoco si sono così calati nel canale e sono riusciti a recuperarlo, portandolo in braccio fino ad una radura dove è stato liberato. (ANSA).