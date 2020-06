Boccuzzi 'ferita aperta ma forse si vede fine'

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - "Finalmente una buona notizia. Da una parte il no alla semilibertà, dall'altra, forse, la fine di una vicenda che dura 12 anni e mezzo". Così Antonio Boccuzzi, ex deputato, unico sopravvissuto al rogo della Thyssen che nel 2007 provocò la morte di sette operai. "È una ferita che oltre a non chiudersi si infetta continuamente. Vedere queste persone condannate condurre la loro vita normale, dà un senso di ingiustizia profonda - aggiunge Boccuzzi, contattato telefonicamente all'ANSA - Assurdo è l'aggettivo giusto per questa vicenda". (ANSA).