Sanità:muore d'infarto,trapiantati organi e tessuti a Rivoli

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - Questa notte all'ospedale di Rivoli è stata compiuta una donazione multi-organo e multi-tessuto da un paziente di 53 anni, deceduto poco prima di infarto: sono infatti stati prelevati e donati fegato, rene, osso, tessuto muscolo-tendineo e cornee.

La famiglia ha acconsentito all'intervento pur in una circostanza così delicata, rispettando la volontà dell'uomo, già donatore di sangue e persona nota per la sua grande generosità.

L'operazione è durata più 12 ore e ha coinvolto diverse équipe di ospedali torinesi oltre al personale dell'ospedale di Rivoli, nell'ambito del Coordinamento regionale donazioni e prelievi.

"Un gesto di grande generosità da parte di questa famiglia ha permesso di salvare la vita ad altre persone", ha sottolineato il direttore dell'Asl To3, Flavio Boraso, rilevando come questa delicato intervento sia anche "un segnale dell'importanza della collaborazione fra Asl, il Coordinamento regionale donazioni e prelievi e il Centro regionale trapianti".

"Il nostro sistema sanitario, pur messo così alla prova da un periodo molto difficile - ha commentato infine Boraso - continua a funzionare. E bene". (ANSA).