In arrivo nuova allerta gialla per il maltempo

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - Continua anche oggi il periodo molto piovoso sul Piemonte ma è da domani che torna l'allerta gialla per i temporali. Il rischio di allagamenti, caduta d alberi, fulminazioni e isolate frane riguarda tutte le pianure della regione, le valli Tanaro, Belbo e Bormida, tra Alessandrino, Astigiano e Cuneese. A determinare, dalla mattina di sabato "un marcato peggioramento" - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) è un minimo depressionario sull'Italia del nord associato all'irruzione di aria fredda.

Le condizioni meteo miglioreranno nella serata di domani e domenica è prevista la rimonta dell'alta pressione: massime a 27-28 gradi in pianura e bassa collina, brevi temporali solo in montagna. Lunedì farà ancora bello, mentre da martedì, e per qualche giorno, è attesa una nuova fase temporalesca. (ANSA).